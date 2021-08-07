События

07:42 07.08.2021

В Киеве состоится репетиция военного парада, который запланирован к 30-летию Дня независимости, планируются ограничения движения транспорта

3 мин читать
В Киеве состоится репетиция военного парада, который запланирован к 30-летию Дня независимости, планируются ограничения движения транспорта

В Киеве в течение 18, 20 и 22 августа состоится репетиция военного парада, который запланирован к 30-летию Дня независимости, планируются масштабные ограничения движения транспорта, сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации.

В частности, 18, 20, 22 августа с 15:30 до 18:00 предусмотрено временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

Также с 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) планируется перекрытие движения транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. До ул. Крещатик), ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. До Крепостного пер.), Петровской Аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричеву спуске, ул. Набережно-Крещатицкая (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала), Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкая).

С 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) временное ограничение движения транспорта на ул. Нижний Вал, ул. Глыбочицкой, Глыбочицкой проезде, ул. Вячеслава Черновола, просп. Победы, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

В День независимости 24 августа с 06:00 до 8:00 ожидается временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

С 06:00 до 12:00 перекроют движение транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. До ул. Крещатик), с 06:00 до 16:00 ориентировочно - на ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), Владимирском спуске, ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. До Крепостного пер.), Петровской Аллее, Парковой дороге.

Кроме того, отдельно возможные перекрытия движения транспорта во время мероприятий с участием лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана с 22 до 24 августа - на Парковой дороге, с 6:00 20 августа по 24 августа - на ул. Михаила Грушевского, с 6:00 23 августа до окончания мероприятий - на ул. Владимирской (на участке от ул. Большой Житомирской к б-ру Тараса Шевченко), ул. Богдана Хмельницкого (на участке от ул. Леонтовича до ул. Репина), ул. Ярославов Вал (на участке от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Николая Лысенко, ул. Малой Житомирской (на участке от Владимирского проезда в Михайловское пер.).

"Детальный перечень улиц, где будут перекрывать или ограничивать движение транспорта во время репетиций парада войск и во время праздничных мероприятий ко Дню Независимости, будет опубликовано дополнительно", - подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что отдельно сообщат об изменениях движения общественного транспорта в столице.

Кроме того, во время тренировок 18, 20, 22 августа ограничат доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.

Теги: #военный_парад #день_независимости #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:17 07.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 1054 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 1 393 человека, 20 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 1054 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 1 393 человека, 20 летальных случаев

08:05 07.08.2021
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины

06:12 07.08.2021
В Киеве на Крещатике частично ограничат движение

В Киеве на Крещатике частично ограничат движение

05:03 07.08.2021
Харьковская полиция пресекла деятельность группы, мошенническим путем присвоившей более 36 млн.грн

Харьковская полиция пресекла деятельность группы, мошенническим путем присвоившей более 36 млн.грн

03:31 07.08.2021
На станции "Кловская" в Киеве с 10 по 19 августа начнут устанавливать новые турникеты

На станции "Кловская" в Киеве с 10 по 19 августа начнут устанавливать новые турникеты

02:32 07.08.2021
После футбола в субботу могут ограничить вход на три станции метро в Киеве

После футбола в субботу могут ограничить вход на три станции метро в Киеве

01:20 07.08.2021
Fitch улучшило прогноз рейтинга "B" Украины до позитивного

Fitch улучшило прогноз рейтинга "B" Украины до позитивного

22:11 06.08.2021
В Хмельницкой области на сбыте прекурсоров разоблачили преступную группу из числа работников оборонного предприятия

В Хмельницкой области на сбыте прекурсоров разоблачили преступную группу из числа работников оборонного предприятия

19:39 06.08.2021
ЕБА просит нардепов не поддерживать законопроект, разрешающий продажу алкоголя и табака только в спецмагазинах

ЕБА просит нардепов не поддерживать законопроект, разрешающий продажу алкоголя и табака только в спецмагазинах

10:17 06.08.2021
США продолжают поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии России – Блинкен

США продолжают поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии России – Блинкен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 1054 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 1 393 человека, 20 летальных случаев

Обвиняемых в похищении активистов Луценко и Вербицкого в 2014 году могут освободить из-под стражи из-за нарушений процессуального законодательства – Офис генпрокурора

Российские наемники нарушили режим прекращения огня у Водяного, без потерь – штаб ООС

Украинские спасатели отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами - Шмыгаль

В СБУ и Нацполиции будут созданы "департаменты войны" для расследования преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ - Венедиктова

ПОСЛЕДНЕЕ

7 августа: Какой сегодня праздник, именины, традиции, запреты, приметы и знаменательные события

Израильские военные атаковали объекты движения ХАМАС в секторе Газа

Министры обороны США и Израиля обсудили инцидент с танкером Mercer Street

Пожары в турецкой Анталье почти потушены

Во Франции ожидают в субботу на акциях протеста против "санитарных пропусков" около 200 тыс. демонстрантов

Сотня украинских пожарных прибыла в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров - Кулеба

Министры юстиции и внутренних дел ЕС 18 августа обсудят проблему нелегалов, попадающих в ЕС через Беларусь

Бывшие менеджеры "Харьковоблэнерго" и "Харьковводоканала" приговорены к реальным срокам лишения свободы – САП

В Беларуси признали экстремистскими спортивный сайт Тribunа.cоm и его аккаунты в соцсетях

Число умерших с COVID-19 в России в июне составило 27,1 тыс. человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА