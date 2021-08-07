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07:01 07.08.2021

Израильские военные атаковали объекты движения ХАМАС в секторе Газа

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Израильские военные атаковали объекты движения ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба в твиттере.

"В ответ на непрерывные запуски шаров с взрывчаткой из Газы по Израилю мы нанесли удар по военному комплексу ХАМАС и ракетной пусковой установке", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что установка находилась в жилом районе, "что еще раз подчеркивает, какой опасности ХАМАС подвергает мирных палестинских жителей".

"Мы продолжим отвечать по мере необходимости на террористическую деятельность ХАМАС, исходящую из Газы", - подчеркнули израильские военные.

Как сообщают СМИ, к настоящему времени сообщений о возможных жертвах и ущербе не поступало.

Теги: #газа #удар #ответ #израиль
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