События

05:03 07.08.2021

Харьковская полиция пресекла деятельность группы, мошенническим путем присвоившей более 36 млн.грн

2 мин читать
Харьковская полиция пресекла деятельность группы, мошенническим путем присвоившей более 36 млн.грн

Полиция под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры задержала членов группы, которые путем мошенничества присвоили более 36 млн. грн с личного счета совладелицы и гендиректора одного из харьковских сельхозпредприятий.

"В настоящее время решается вопрос об уведомлении участникам преступной организации о подозрении в совершении преступления, а также об избрании меры пресечения и наложения ареста на их имущество", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным досудебного следствия, 4 августа потерпевшая получила смс-сообщение, что с ее личного счета в банке сняты деньги в сумме более 36 млн грн. Поскольку сама она никаких денег со счета не снимала, женщина обратилась в банк, где ей сообщили, что эта сумма списана в рамках исполнительного производства на основании постановления, присланного частным исполнителем. Правоохранители установили, что незнакомый пострадавшей мужчина предоставил частному исполнителю поддельную исполнительную надпись. Этот документ был заверен одним из киевских нотариусов, который в это время был объявлен в розыск.

В исполнительной надписи было указано, что в 2019 году директор сельхозпредприятия якобы заключила договор займа на 36 млн.грн с этим незнакомым мужчиной, хотя в действительности на момент "заключения" договора потерпевшая находилась в Германии. На основании поддельного договора займа, частный исполнитель открыл исполнительное производство и направил документы в банк для списания средств со счета директора.

По данным следствия, мужчина получил на свой счет 33 млн. грн., А остаток суммы был переведен на счет частного исполнителя в качестве вознаграждения.

5 августа при попытке снятия 33 млн. грн в отделении одного из банков в Киеве псевдозаимодавца задержали. Оказалось, что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В 2014 году его условно-досрочно освободили от отбывания наказания за умышленное убийство, а в 2020 году осудили за незаконный оборот наркотических средств.

Кроме того, по данным следствия, к группе причастны лица, которые уже противоправно пытались завладеть имуществом сельхозпредприятия в 2019 году. Обвинительный акт по этому эпизоду сейчас рассматривается в суде.

Теги: #мошенники #украина #задержание #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:31 07.08.2021
На станции "Кловская" в Киеве с 10 по 19 августа начнут устанавливать новые турникеты

На станции "Кловская" в Киеве с 10 по 19 августа начнут устанавливать новые турникеты

02:32 07.08.2021
После футбола в субботу могут ограничить вход на три станции метро в Киеве

После футбола в субботу могут ограничить вход на три станции метро в Киеве

01:20 07.08.2021
Fitch улучшило прогноз рейтинга "B" Украины до позитивного

Fitch улучшило прогноз рейтинга "B" Украины до позитивного

22:11 06.08.2021
В Хмельницкой области на сбыте прекурсоров разоблачили преступную группу из числа работников оборонного предприятия

В Хмельницкой области на сбыте прекурсоров разоблачили преступную группу из числа работников оборонного предприятия

19:39 06.08.2021
ЕБА просит нардепов не поддерживать законопроект, разрешающий продажу алкоголя и табака только в спецмагазинах

ЕБА просит нардепов не поддерживать законопроект, разрешающий продажу алкоголя и табака только в спецмагазинах

19:00 06.08.2021
В Киеве задержали мужчину, искавшего киллера для убийства гражданина США в американском Балтиморе

В Киеве задержали мужчину, искавшего киллера для убийства гражданина США в американском Балтиморе

17:09 06.08.2021
Правоохранители сообщили о подозрении 8 участникам группировки, которая облагала "данью" бизнесменов на Харьковщине

Правоохранители сообщили о подозрении 8 участникам группировки, которая облагала "данью" бизнесменов на Харьковщине

10:17 06.08.2021
США продолжают поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии России – Блинкен

США продолжают поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии России – Блинкен

19:53 05.08.2021
Зеленский: 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса и мира в Украине зависит от президента РФ

Зеленский: 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса и мира в Украине зависит от президента РФ

18:11 05.08.2021
Литва передала Украине 54 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Литва передала Украине 54 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Обвиняемых в похищении активистов Луценко и Вербицкого в 2014 году могут освободить из-под стражи из-за нарушений процессуального законодательства – Офис генпрокурора

Российские наемники нарушили режим прекращения огня у Водяного, без потерь – штаб ООС

Украинские спасатели отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами - Шмыгаль

В СБУ и Нацполиции будут созданы "департаменты войны" для расследования преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ - Венедиктова

Крищенко выполняет свои обязанности, решение о его отставке не принято - глава Нацполиции

ПОСЛЕДНЕЕ

Министры обороны США и Израиля обсудили инцидент с танкером Mercer Street

Пожары в турецкой Анталье почти потушены

Во Франции ожидают в субботу на акциях протеста против "санитарных пропусков" около 200 тыс. демонстрантов

Сотня украинских пожарных прибыла в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров - Кулеба

Министры юстиции и внутренних дел ЕС 18 августа обсудят проблему нелегалов, попадающих в ЕС через Беларусь

Бывшие менеджеры "Харьковоблэнерго" и "Харьковводоканала" приговорены к реальным срокам лишения свободы – САП

В Беларуси признали экстремистскими спортивный сайт Тribunа.cоm и его аккаунты в соцсетях

Число умерших с COVID-19 в России в июне составило 27,1 тыс. человек

Минздрав ликвидирует структуру МСЭК на протяжении двух лет

В Молдове впервые за последние четыре месяца выявлено свыше 200 случаев COVID-19 за сутки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА