Харьковская полиция пресекла деятельность группы, мошенническим путем присвоившей более 36 млн.грн

Полиция под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры задержала членов группы, которые путем мошенничества присвоили более 36 млн. грн с личного счета совладелицы и гендиректора одного из харьковских сельхозпредприятий.

"В настоящее время решается вопрос об уведомлении участникам преступной организации о подозрении в совершении преступления, а также об избрании меры пресечения и наложения ареста на их имущество", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным досудебного следствия, 4 августа потерпевшая получила смс-сообщение, что с ее личного счета в банке сняты деньги в сумме более 36 млн грн. Поскольку сама она никаких денег со счета не снимала, женщина обратилась в банк, где ей сообщили, что эта сумма списана в рамках исполнительного производства на основании постановления, присланного частным исполнителем. Правоохранители установили, что незнакомый пострадавшей мужчина предоставил частному исполнителю поддельную исполнительную надпись. Этот документ был заверен одним из киевских нотариусов, который в это время был объявлен в розыск.

В исполнительной надписи было указано, что в 2019 году директор сельхозпредприятия якобы заключила договор займа на 36 млн.грн с этим незнакомым мужчиной, хотя в действительности на момент "заключения" договора потерпевшая находилась в Германии. На основании поддельного договора займа, частный исполнитель открыл исполнительное производство и направил документы в банк для списания средств со счета директора.

По данным следствия, мужчина получил на свой счет 33 млн. грн., А остаток суммы был переведен на счет частного исполнителя в качестве вознаграждения.

5 августа при попытке снятия 33 млн. грн в отделении одного из банков в Киеве псевдозаимодавца задержали. Оказалось, что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В 2014 году его условно-досрочно освободили от отбывания наказания за умышленное убийство, а в 2020 году осудили за незаконный оборот наркотических средств.

Кроме того, по данным следствия, к группе причастны лица, которые уже противоправно пытались завладеть имуществом сельхозпредприятия в 2019 году. Обвинительный акт по этому эпизоду сейчас рассматривается в суде.