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03:31 07.08.2021

На станции "Кловская" в Киеве с 10 по 19 августа начнут устанавливать новые турникеты

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На станции "Кловская" в Киеве с 10 по 19 августа начнут устанавливать новые турникеты

На станции "Кловская" киевского метрополитена (Сырецко-Печерская линия) с 10 по 19 августа начнут устанавливать новые турникеты, сообщила пресс-служба КП "Метрополитен".

"Обновления турникетов в подземке продолжается. Новое оборудование на станции "Кловская" начнут устанавливать с 10 августа. Работы продлятся до 19 августа и будут выполняться исключительно в ночные смены", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, сообщают, что работа станции для пассажиров будет продолжаться в обычном режиме, но в часы-пик возможны ограничения на вход.

Теги: #киев #метро #турникеты #украина
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