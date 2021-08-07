После футбола в субботу могут ограничить вход на три станции метро в Киеве

В субботу, 7 августа, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:30) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Александрия" (Александрия), возможны некоторые изменения в работе столичного метро, сообщает пресс-служба киевской горгосадминистрации со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

"Так, после завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций подземки "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.