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22:36 06.08.2021

Пожары в турецкой Анталье почти потушены

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Пожары в турецкой Анталье почти потушены

В провинции Анталья потушены пожары, однако стихийное бедствие продолжается в районе Ибради, пишут в пятницу турецкие СМИ со ссылкой на слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Пожары в Анталье потушены, за исключением района Ибради", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции.

Сообщается, что пожары могут продолжиться: на будущей неделе температура воздуха на юге Турции может прогреться до 50 градусов Цельсия в тени. Однако эксперты отмечают, что на выходных в стране ожидаются дожди, которые, вероятно, улучшат обстановку.

Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что удалось потушить 196 очагов возгорания, еще 12 пожаров продолжают полыхать.

По словам Эрдогана, тушение пожаров продолжается в пяти провинциях - Анталье, Мугле, Испарте, Айдын и Денизли.

Пожары в Турции действуют уже десять дней. Они разрушили леса и оставили без крова многих жителей пострадавших от стихии районов. Пожары в Турции привели к гибели восьми человек. По меньшей мере, 770 жителей пострадали.

Теги: #пожары #анталья #турция #мид
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