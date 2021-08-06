В Хмельницкой области на сбыте прекурсоров разоблачили преступную группу из числа работников оборонного предприятия

На одном из государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса Хмельницкой области Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона разоблачила деятельность преступной группы на незаконном производстве и хранение прекурсоров, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, члены преступной группы из числа работников предприятия сбывали прекурсоры, предприятие использовало в своей деятельности, посторонним лицам на территории области и за ее пределами. При этом на предприятии обнаружено значительное количество неучтенных прекурсоров и нарушения условий их хранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники завладели прекурсорами путем злоупотребления служебным положением и нарушении установленных правил оборота прекурсоров (по ч. 2 ст. 311, ч.ч. 1, 2 ст. 312 и ч. 1 ст. 320 УК Украины).

В пресс-службе ведомства добавили, что прекурсоры активно используются в преступной деятельности при изготовлении синтетических наркотиков и подлежат специальному контролю и учету.