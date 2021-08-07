7 августа: Какой сегодня праздник, именины, традиции, запреты, приметы и знаменательные события

7 августа в Украине православные верующие отмечают Успение праведной Анны, матери Богородицы, бабушки Исуса Христа - в народе ее еще называют Анной летней. Согласно поверью, супруги Иоаким и Анна хотели иметь детей, длительное время они молились Господу, надеясь на его божественное благословение. Вскоре у них родилась дочь, которую назвали Марией. Император Юстиниан II обновил один из храмов в честь Анны, поскольку она явилась во сне его беременной жене.

А в Великобритании в этот день ежегодно проходит Эдинбургский международный фестиваль искусств. Считается, что это одно из самых праздничных событий в сфере сценического искусства. Фестиваль проходит в Шотландии - местные жители наслаждаются концертом классической, оркестровой, камерной и вокальной музыки. Также в его рамках проходят театральные представления, оперы, танцевальные шоу и балет. В этом событии принимают участие ведущие творческие коллективы, которые приезжают на фестиваль искусств из многих стран мира.

7 августа в Кирибати (островное государство, расположенное в Микронезии и Полинезии) отмечают День молодежи, а в Кот-д'Ивуар (Западная Африка) - День независимости.

7 августа именины отмечают сразу несколько человек. Среди них - Ираида, Макар, Александр, Николай, Анна. Поздравьте своих знакомых, которые носят эти имена. Николаям, Александрам и Аннам будет приятно, что их помнят и уважают.

Приметы на 7 августа: зимой будет много снега, если в этот день светлая и теплая погода; зима будет холодной и ранней, если утром холодно; раннюю зиму также прогнозируют аисты, которые собираются в стаи; муравьи резко увеличивают муравейники - зима будет холодной.

7 августа нельзя ругаться или скупиться, поскольку это навлечет беду; запрещено чинить обувь и одежду, этот день лучше уделить отдыху и семье; нельзя оставлять ребенка одного в комнате, иначе он наделает много вреда; нельзя пересаживать цветы - лучше сделать это на следующий день.

В народе 7 августа называли днем летней Анны, но при этом она сама у славян считалась зимоуказательницей. Поспевал первый картофель, а потому из него готовили различные блюда. Так, кроме традиционной жареной и вареной картошки 7 августа готовили картофельные оладьи, ватрушки, фаршировали половинки картофеля различными начинками, делали картофельные котлеты.

В этот день родились Пантелеймон Кулиш (1819-1897), писатель ("Чорна Рада", драматург, редактор произведений, автор новой фонетики языка. Переводчик (первая библия украинский);

1876 ​​- Мата Хари. Танцовщица. Актриса. Разведчица периода Первой мировой (1876-1917);

1901- Юлия Солнцева (1901-1989) - режиссер. Жена Александра Довженко. Первая в мире женщина-режиссер-лауреат Канн-1961 за фильм "Повесть пламенных лет";

1947- София Ротару. Украинская певица молдавского происхождения. Народная артистка, Герой Украины;

1958 - музыкант Брюс Дикинсон - Айрон Мэйден;

1966 - Джимми Уэйлс - основатель Википедии;

1970 - Влада Литовченко. Модель, общественный деятель, телеведущая, ученый, директор музея-заповедника в Вышгороде;

1975 - известная актриса, бывшая танцовщица, Шарлиз Терон;

1982 - пловчиха ("золотая рыбка"), четырехкратная Олимпийская чемпионка и рекордсменка, Герой Украины Яна Клочкова.

7 августа 1565 года первопечатник Иван Федоров начал издавать в Москве Часовник - следующую книгу после легендарного Апостола, который вышел годом ранее. А в 1870 году русский поэт Федор Тютчев написал одно из самых известных своих стихотворений "Я встретил вас", которое писатель посвятил баронессе Крюденер. В 1987 году, 7 августа, американская пловчиха Линн Кокс стала первым в истории человеком, которому удалось добраться вплавь с территории Соединенных Штатов в Россию. Спортсменка провела в воде, температурой +6 градусов, примерно 2:00 и 6 минут, преодолев расстояние в 4160 м.

Отмечают 7 августа: День Независимости - Берег Слоновой Кости (с 1960 года); День освобождения от рабства в Сент-Китс и Невис; День малины со сливками в США; День маяка (день работников средств навигационного оборудования побережья крупных водоемов) День молодежи на Кирибати; День памяти ассирийских мучеников (отмечается представителями ассирийской общины) День памяти битвы в Бояци, Колумбия (1819 год. Колумбия получила независимость от испанской монархии) День профессионального спикера;

Национальный день медовухи и день горчицы в США (отмечают в первую субботу августа) Национальный день пурпурного сердца в США.

Знаменательные события этого дня: В 2008 году начало войны в Южной Осетии; в 2000 году японцы изобрели водородный электромобиль; в 1993 году часть Букингемского дворца открыли для туристов; в 1970 году состоялся первый компьютерный шахматный турнир; в 1964 году в США принята Тонкинская резолюция, которая позволила расширить их участие в войне во Вьетнаме; в 1960 году Кот д'Ивуар провозгласил независимость от Франции; в 1944 году запущен первый американский программируемый компьютер "Марк I"; в 1942 году высадкой войск союзников на островах Гуадалканал, Тулаги, Гавуту-Танамбого в архипелаге Соломоновы острова, началась шестимесячная Гуадалканальськая кампания; в 1932 году в СССР принят "Закон о пяти колосках". На 1 января 1933 года осуждены на срок свыше 10 лет 54 645 человек, расстреляно 2110, в 1918 году Украинское Государство и Всевеликое Войско Донское подписали соглашение о границе; в 1907 году русский физик Борис Розинг получил патент за изобретение первой системы телевизионного изображения; в1888 году найдена первая жертва Джека-Потрошителя; в 1803 году российский мореплаватель Крузенштерн начал первое кругосветное плавание.

7 августа астрологи советуют сократить общение до минимума. Ведь в этот день очень легко стать жертвой манипуляторов. Результатом подчинения чужому мнению и, как следствие, чужой воли могут стать моральный и материальный ущерб. Тем, кто не чувствует в себе силы сопротивляться, лучше сократить общение с окружающими до минимума, особенно это касается новых знакомых.