Сотня украинских пожарных прибыла в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров - Кулеба

Сводный отряд из 100 украинских пожарных в пятницу, 6 августа, прибыл в Грецию для помощи в преодолении масштабных лесных пожаров, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Во исполнение поручения президента Украины сводный отряд из 100 украинских пожарных прибыл в аэропорт Афин. Опытные украинские пожарные помогут Греции преодолевать масштабные лесные пожары. Украина готова прийти на помощь, когда наши друзья в ней нуждаются", - написал Кулеба в Twitter.

Как сообщалось, в Греции к северу от Афин 38-летний мужчина погиб от удара электрическим столбом, который упал в результате лесных пожаров, передают в пятницу местные СМИ со ссылкой на Минздрав. Он стал первым погибшим из-за лесных пожаров в этой стране в этом сезоне.

Сотни пожарных борются с возгоранием к северу от столицы, в районе эвакуировано несколько деревень.

Власти Греции и ЕС назвали пожары последствиями изменения климата. Лесные пожары также бушуют в Турции, Италии и Северной Македонии.