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19:51 06.08.2021

Бывшие менеджеры "Харьковоблэнерго" и "Харьковводоканала" приговорены к реальным срокам лишения свободы – САП

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Бывшие менеджеры "Харьковоблэнерго" и "Харьковводоканала" приговорены к реальным срокам лишения свободы – САП

Высший антикоррупционный суд признал виновными в злоупотреблении служебным положением бывшего заместителя руководителя АО "Харьковоблэнерго" и директора КП "Харьковводоканал".

"Коллегия антикоррупционного суда поддержала позицию прокурора САП и признала указанных лиц виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. По приговору суда бывшим руководителям "Харьковоблэнерго" и "Харьковводоканала" назначено наказание в виде 5 и 4 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех и двух лет, со штрафом 17 тыс.грн", - сообщается на официальной странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Как было установлено, экс-менеджеры "Харьковоблэнерго" и "Харьковводоканала" вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды третьим лицом, в нарушение требований действующего законодательства заключили трехсторонний договор переуступки права требования, в результате чего интересам предприятий был причинен ущерб на сумму свыше 18 млн грн.

Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения.

 

Теги: #приговор #сроки #харьков
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