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19:39 06.08.2021

ЕБА просит нардепов не поддерживать законопроект, разрешающий продажу алкоголя и табака только в спецмагазинах

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ЕБА просит нардепов не поддерживать законопроект, разрешающий продажу алкоголя и табака только в спецмагазинах

Попытки власти ограничить перечень мест для продажи алкоголя и табачных изделий, содержащийся в законопроекте №5805, зарегистрированном 19 июля народным депутатом Георгием Мазурашу (фракция "Слуга народа"), приведут к удорожанию данной продукции, создадут дополнительное финансовое обременение для бизнеса, поэтому его следует отклонить, сообщила Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) на сайте в пятницу.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предлагает ограничить продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания только специализированными стационарными торговыми точками (магазинами), где не продаются другие товары, кроме вышеперечисленных.

Ассоциация отметила, что данная законодательная инициатива потребует от бизнеса капитальных инвестиций для оборудования отдельных торговых точек, что приведет к удорожанию легальной продукции и росту ценового разрыва между контрафактными и легальными товарами.

В связи с этим ЕБА обратилась к парламентариям с просьбой не поддерживать такие изменения и отклонить законопроект №5805 во время рассмотрения.

"Количество официальных точек продажи может существенно сократиться, а и вовсе исчезнуть, побуждать к потреблению контрафакта. Вопросы вызывают и сроки реализации предлагаемых изменений. Предусмотрено, что закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Поскольку создать место торговли за один день физически невозможно, это на длительное время остановит продажу алкогольных и табачных изделий в Украине", - говорится в сообщении ассоциации.

ЕБА также отмечает, что предлагаемые изменения могут ограничить конкуренцию между субъектами хозяйствования на рынке Украины. По ее данным, в большинстве стран ЕС подобный опыт ограничения торговли алкоголем и табачными изделиями отсутствует. Кроме того, не предусматриваются отдельные нормы по регулированию продажи алкогольных и табачных изделий в местах общественного питания.

"В законопроекте не учтена оценка финансово-экономических последствий введения таких изменений для бизнеса и государства, например, потери бюджета от уменьшения количества лицензий на розничную торговлю табачными и алкогольными изделиями", - уточнила замдиректора по представлению интересов компаний-членов ЕБА Светлана Михайловская, цитируемая в сообщении.

По ее данным, ЕБА разделяет стремление нардепа минимизировать воздействие злоупотребления алкоголем и курением на здоровье населения, однако предложенный способ - выборочный и непоследовательный. Помимо того, ассоциация не увидела в контексте законопроекта №5805 анализа правоприменительной практики и статистических данных, который бы свидетельствовал о неэффективности и недостаточности существующих ограничений и запретов на реализацию алкогольной продукции и табачных изделий.

Как сообщалось, законопроект №5805 вносит изменения в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего" путем запрета продажи алкоголя и табачных изделиях в каких-либо торговых точках, кроме специализированных, в которых не продаются товары, кроме указанных.

Нарушителей правил торговли подакцизной продукции предлагается штрафовать на 10 прожиточных минимумов (согласно данным на сайте Министерства финансов – 22,94 тыс. грн).

Предполагается, что в случае принятия законопроекта его положения вступают в силу на следующий день со дня его опубликования.

Теги: #законопроект #5805 #украина #подорожание
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