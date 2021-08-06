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19:21 06.08.2021

Число умерших с COVID-19 в России в июне составило 27,1 тыс. человек

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Число умерших с COVID-19 в России в июне составило 27,1 тыс. человек

В июне скончались 27,1 тыс. человек с коронавирусом COVID-19, основной причиной смерти он стал почти в 20 тыс. случаев, что на 52,8% выше, чем месяцем ранее, сообщает Росстат.

"COVID-19 как основная причина смерти. В мае 2021 года зафиксировано 19 тыс. 998 случаев", - говорится в сообщении ведомства. Это показатель больше, чем в полтора раза (52,8%) превышает число людей, умерших от COVID-19 как основной причины летального исхода в мае месяце, когда по уточненным данным скончались 13 тыс.77 человек.

По данным Росстата, COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования в 3 тыс. 374 случаях.

В 881 случае смерти коронавирусная инфекция являлась сопутствующим заболеванием, повлияла на развитие иных болезней и способствовала появлению осложнений, ускоривших летальный исход. Ещё в 2 тыс. 865 случаях заболевания COVID-19 инфекция никак не повлияла на наступление смерти.

Таким образом, в июне общее число умерших, которые болели коронавирусом, составило 27 тыс. 108 чел.

Всего в июне в России умерли 185 тыс. 655 человек.

По уточненным данным статистического ведомства, в мае 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти в 13 тыс. 77 случаях, в 2 тыс. 182 случаях предполагается как основная причина. COVID-19 повлиял на развитие заболеваний и ускорил смерть в 987 случаях, никак не повлиял на летальный исход в 2 тыс. 750 случаях.

Таким образом, всего в мае умерли 18 тыс. 996 больных с коронавирусом, в апреле их было 20 тыс. 650 человек, в марте - 24 тыс. 47 человек.

Теги: #данные #коронавирус #россия #смертность
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