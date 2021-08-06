События

19:06 06.08.2021

В Молдове впервые за последние четыре месяца выявлено свыше 200 случаев COVID-19 за сутки

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В Молдове впервые за последние четыре месяца выявлено свыше 200 случаев COVID-19 за сутки

Минздрав Молдовы сообщает о 241 случае коронавируса за сутки, пять человек с коронавирусом скончались.

В пресс-службе Минздрава заявили "Интерфаксу", что впервые за последние четыре месяца зафиксировано свыше 200 случаев заражения за сутки.

"Сегодня был обработан 6591 тест. Выяснилось, что 241 результат оказался положительным. Зарегистрировано пять ввезенных случаев - два из России и три из Турции. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 260 тыс. 424", - отмечается в сообщении.

Накануне было зарегистрировано 169 случаев, в предыдущие дни - чуть более ста. С конца мая наблюдается невысокий уровень распространения COVID-19 - по 30-60 новых случаев в сутки. С конца июля наметился рост количества случаев заражения - более 100 в день.

Пик распространения пандемии пришелся на март. Антирекорд был установлен 24 марта - 2 273 случая за сутки. Тогда в больницах находилось почти 5 тысяч больных COVID-19, а количество активных случаев превышало 22 тысячи.

В настоящее время коронавирусом болеют 1456 человек, в больничные медицинские учреждения госпитализированы 402 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 70 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, 14 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки от COVID-19 выздоровели 145 пациентов. Таким образом, согласно данным Минздрава, в общей сложности от коронавируса излечились 252 693 человека.

Также Минздрав сообщил о смерти еще пятерых пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдове возросло до 6 275 человек.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусом, правительственная комиссия в Молдове ужесточила с 19 июля меры, направленные на борьбу с пандемией. В частности, комиссия вновь будет еженедельно утверждать список стран "с высоким или низким эпидемиологическим риском передачи COVID-19, отнесенных к красной и зеленой зонам".

Согласно новым правилам, разрешено проведение разовых праздничных мероприятий на территории предприятий общественного питания с использованием не более 50% количества посадочных мест в закрытых помещениях. Организаторы обязаны составлять список участников с эпидемиологическими записями личных данных. Также, обязательным является ношение защитных масок во всех закрытых общественных местах, в общественном транспорте и на остановках, в том числе на открытых пространствах, где невозможно соблюдать физическое расстояние.

Правительственная комиссия поставила задачу добиться к сентябрю вакцинации 70% населения страны. В настоящее время вакцинировано более 1,1 млн. человек, в том числе более 600 тыс. - двумя дозами. Официально, население Молдовы составляет 3,5 млн. человек. В выборах 11 июля приняло участие менее 1,5 млн граждан.

Теги: #статистика #молдова #коронавирус
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