События

18:16 06.08.2021

В Токио неизвестный с ножом напал на пассажиров электрички, 10 человек ранены

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В Токио неизвестный с ножом напал на пассажиров электрички, 10 человек ранены

В Токио неизвестный человек с ножом напал на пассажиров в пригородной электричке, ранены как минимум 10 человек, сообщает в пятницу агентство Associated Press (AP).

По информации японского канала NHK, девятерых пострадавших госпитализировали в местную больницу. Два человека из них ранены тяжело. Все пострадавшие, тем не менее, в сознании.

Нападение произошло недалеко от станции Сэйдзёгакуэн-маэ, расположенной на линии Одавара. Полиция уже арестовала нападавшего.

Теги: #нападение #токио
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