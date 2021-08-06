Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в международном аэропорту "Киев"

Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в пятницу в международном терминале А аэропорта "Киев" (Жуляны), сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, украинцы, которые вылетают или прибывают через международный аэропорт "Киев", могут вакцинироваться первой дозой в терминале А и сразу получить справку 063-в, позволяющую беспрепятственно пересекать границу.

В пункте будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.

График работы пункта на ближайшее время: с 6 по 8 августа - 17:00-22:00. Вакцинация будет осуществляться в порядке живой очереди.

Для вакцинации необходимо иметь с собой паспорт и индивидуальный налоговый номер.