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17:50 06.08.2021

Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в международном аэропорту "Киев"

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Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в международном аэропорту "Киев"

Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в пятницу в международном терминале А аэропорта "Киев" (Жуляны), сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, украинцы, которые вылетают или прибывают через международный аэропорт "Киев", могут вакцинироваться первой дозой в терминале А и сразу получить справку 063-в, позволяющую беспрепятственно пересекать границу.

В пункте будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.

График работы пункта на ближайшее время: с 6 по 8 августа - 17:00-22:00. Вакцинация будет осуществляться в порядке живой очереди.

Для вакцинации необходимо иметь с собой паспорт и индивидуальный налоговый номер.

Теги: #вакцинация #минздрав #аэропорт
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