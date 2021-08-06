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17:48 06.08.2021

Российские наемники нарушили режим прекращения огня у Водяного, без потерь – штаб ООС

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Российские наемники нарушили режим прекращения огня у Водяного, без потерь – штаб ООС

На Донбассе российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня с начала суток, украинские военные не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Водяного, что у Донецка, враг обстрелял наши позиции из минометов 82-го калибра. В направлении Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов", - сказано в сообщении в Facebook.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - добавили в штабе.

Теги: #оос #обстрелы #донбасс
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