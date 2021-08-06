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17:09 06.08.2021

Правоохранители сообщили о подозрении 8 участникам группировки, которая облагала "данью" бизнесменов на Харьковщине

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Правоохранители сообщили о подозрении 8 участникам группировки, которая облагала "данью" бизнесменов на Харьковщине

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении 8 участникам группировки, занимавшихся рэкетом в Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, в состав группировки входили, в частности, лица из числа правоохранителей, местного криминалитета, а также лица с опытом ведения боевых действий.

"Участники преступной группировки, которую СБУ вчера разоблачила в Харьковской области, систематически занимались рэкетом. Они облагали "данью" местных предпринимателей, постоянно угрожали им физической расправой и уничтожали имущество. Сейчас 8 участникам группировки объявлено о подозрениях, осуществляются мероприятия по установлению всех обстоятельств и других лиц, причастных к совершению указанных преступлений", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что спецслужба имеет доказательства противоправной деятельности злоумышленников, среди которых аудио- и видеоматериалы.

Как сообщалось, 5 августа, в Харьковской области СБУ проводит оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены Национального корпуса.

"На данный момент в Харьковской области действительно проводятся оперативно-следственные действия, обыски в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены Нацкорпуса. После окончания оперативно-следственных действий мы предоставим более подробную информацию", - сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-центре УСБУ в Харьковской области.

Сайт Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник сообщил, что сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины провели серию обысков и задержали 7 членов харьковского областного отделения политической партии "Национальный корпус", среди которых Сергей "Чили" Величко, по подозрению в создании и участии в составе организованной преступной группировки, специализировавшейся на рэкете.

"По словам инсайдера, 5 августа силовики провели более 50 обысков по месту жительства и в помещениях, которые использовались достойники из "азовского движения", обнаружив, в частности, оружие и боеприпасы... На момент подготовки этого материала источник подтверждает факт задержания 7 участников "азовского ОПГ", включая "Чили" -Величко", - говорится в сообщении.

Позже руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин заявил, что обыски, которые СБУ провела у представителей Национального корпуса в Харькове, свидетельствуют о "начале зачистки улицы".

"Зеленский начал зачистку улицы, понимая, что осенью его ждут массовые протесты", - написал Жорин в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что обыски проводятся у людей с активной проукраинской позицией, участников АТО/ООС и дал понять, что НК сделает все возможное, чтобы их защитить.

Теги: #сбу #рекет #харьковская_область
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