Украинские спасатели отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что отряд украинских спасателей отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами.

"Сводный отряд украинских спасателей отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

Он отметил, что правительство на внеочередном заседании одобрило проект протокольного решения о направлении в Греции сотни опытных спасателей из Украины.

"Украина всегда готова помочь и поддержать наших партнеров. Желаем Греции как можно быстрее обуздать разрушительную стихию", - добавил он.