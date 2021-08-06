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16:37 06.08.2021

Украинские спасатели отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами - Шмыгаль

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Украинские спасатели отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что отряд украинских спасателей отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами.

"Сводный отряд украинских спасателей отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

Он отметил, что правительство на внеочередном заседании одобрило проект протокольного решения о направлении в Греции сотни опытных спасателей из Украины.

"Украина всегда готова помочь и поддержать наших партнеров. Желаем Греции как можно быстрее обуздать разрушительную стихию", - добавил он.

 

Теги: #пожары #гсчс #греция #шмыгаль
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