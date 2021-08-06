Украинские спасатели отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что отряд украинских спасателей отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами.
"Сводный отряд украинских спасателей отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.
Он отметил, что правительство на внеочередном заседании одобрило проект протокольного решения о направлении в Греции сотни опытных спасателей из Украины.
"Украина всегда готова помочь и поддержать наших партнеров. Желаем Греции как можно быстрее обуздать разрушительную стихию", - добавил он.