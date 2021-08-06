В Турции удалось потушить большинство лесных пожаров, осталось ликвидировать 12 очагов - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу объявил, что удалось ликвидировать 196 очагов возгорания леса, еще 12 продолжают действовать, сообщает издание "Сабах".

По словам Эрдогана, тушение пожаров продолжается в пяти провинциях - Анталье, Мугле, Испарте, Айдын и Денизли.

Издание напоминает, что накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил об успехе в предотвращении возгораний , несмотря на сильные ветры.

Природные пожары в Турции начались 10 дней назад. Они уничтожили лесные массивы и оставили без крова многих жителей пострадавших от стихии районов. Пожары привели к гибели восьми человек. По меньшей мере, 770 жителей пострадали.

Эрдоган призвал дождаться итогов проводимого властями расследования причин возникновения примерно в одно время сразу нескольких сильных природных пожаров в стране. Он подчеркнул, что одна из рассматриваемых специалистами версий - намеренный поджог.

В свою очередь AP отмечает, что эксперты в основном указывают на климатические изменения и рост температур как на причину возгораний.

Как сообщалось, два украинских пожарных самолета также помогают тушить огонь в Турции.