События

16:24 06.08.2021

В Турции удалось потушить большинство лесных пожаров, осталось ликвидировать 12 очагов - Эрдоган

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В Турции удалось потушить большинство лесных пожаров, осталось ликвидировать 12 очагов - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу объявил, что удалось ликвидировать 196 очагов возгорания леса, еще 12 продолжают действовать, сообщает издание "Сабах".

По словам Эрдогана, тушение пожаров продолжается в пяти провинциях - Анталье, Мугле, Испарте, Айдын и Денизли.

Издание напоминает, что накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил об успехе в предотвращении возгораний , несмотря на сильные ветры.

Природные пожары в Турции начались 10 дней назад. Они уничтожили лесные массивы и оставили без крова многих жителей пострадавших от стихии районов. Пожары привели к гибели восьми человек. По меньшей мере, 770 жителей пострадали.

Эрдоган призвал дождаться итогов проводимого властями расследования причин возникновения примерно в одно время сразу нескольких сильных природных пожаров в стране. Он подчеркнул, что одна из рассматриваемых специалистами версий - намеренный поджог.

В свою очередь AP отмечает, что эксперты в основном указывают на климатические изменения и рост температур как на причину возгораний.

Как сообщалось, два украинских пожарных самолета также помогают тушить огонь в Турции.

Теги: #пожары #турция #эрдоган
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