МИД рекомендует украинцам воздержаться от посещения пораженных пожарами районов Греции и Северной Македонии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Греческой Республике и Республике Северная Македония держать на особом контроле потребности украинских граждан в связи с масштабными лесными пожарами в этих странах, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"МИД Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют поездки в Грецию и Северную Македонию или уже находятся на их территории: 1) воздержаться от посещения пораженных стихией локаций; 2) внимательно отслеживать сообщения местных служб гражданской защиты; 3) неуклонно придерживаться рекомендаций и предписаний по безопасности", - говорится в сообщении на канале МИД Украины в Telegram в пятницу.

Также министерство рекомендовало в случае возникновения угрозы жизни или здоровью безотлагательно обращаться к соответствующему зарубежному дипломатическому учреждению Украины по месту пребывания. В частности, в посольство Украины в Греческой Республике (телефон "горячей линии": (+30 6932765606, электронные адреса: emb_gr@mfa.gov.ua; consul_gr@mfa.gov.ua), посольство Украины в Республике Северная Македония (телефон "горячей линии": (+38 97 258 9639, электронный адрес: emb_mk@mfa.gov.ua). В ведомстве также напомнили о функционировании круглосуточной "горячей линии" МИД Украины по тел. +38 044 238 16 57, электронный адрес: cons_or@mfa.gov.ua.

"Внимание! Эпицентр пожарной опасности в Греции сосредоточен на севере столичной агломерации, западной части полуострова Пелопоннес и острове Эвия (Эвбея). Местные спасательные службы продолжают осуществлять комплекс мероприятий по ликвидации очагов пожаров", - указали в МИД Украины.

Источник: https://t.me/Ukraine_MFA/941