Правоохранители в расследовании дела Чауса должны наладить сотрудничество и оставаться в юридичкеской плоскости - Венедиктова

В настоящее время в расследовании дела экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса есть сотрудничество правоохранительных органов, политизация подобного рода дел неизбежна и важно находиться в юридической плоскости расследования, отмечает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Мне кажется, что на сегодняшний день сотрудничество правоохранительных органов есть, координационная роль прокуроров есть… Что касается политизации, то так или иначе, когда мы говорим о резонансных производствах, или политика нас втягивает, или мы втягиваем политиков… Как только ты наступаешь "на хвост большой рыбе", у которой есть медийные, финансовые ресурсы, это какой-то намек на то, что тут присутствует политика, и что это влияние на что-то или на кого-то", - сказала Венедиктова журналистам в пятницу в Киеве.

При этом она добавила: "Мне кажется, что поскольку это дело находится под микроскопом общества, то у нас у всех будет хорошая возможность посмотреть, как правоохранительная система не будет играть в войнушку, а будет сидеть за столом суда и делать свое дело в юридической плоскости".

Что касается апелляции на решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о круглосуточном домашнем аресте Чауса, то, по словам Венедиктовой апелляцию будет подавать Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Они у нас независимые, но у меня есть такое ощущение, что будет апелляция и от прокуроров САП, и также адвокаты Чауса заявили об апелляции, думаю, что, скорее всего апелляция будет", - добавила генпрокурор.

Ранее сообщалось, в среду Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) на заседании по избранию меры пресечения Николаю Чаусу, которое длилось 10 часов, поместил экс-судью под домашний круглосуточный арест с ношением электронного браслета.

Чауса поймали на взятке в $150 тыс. 9 августа 2016 года. По данным местной прессы, он обещал вынесение "нужное решения" в деле о торговле наркотиками. Полученные деньги судья закапывал на своем огороде в литровых банках. Арестовать Чауса сразу не смогли - не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны. Чаус прилетел в Кишинев на частном самолете с указанием службам аэропорта не досматривать борт и въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 года сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет. В середине марта 2021 года Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу в предоставлении политического убежища в Молдове, решение было окончательным и обжалованию не подлежало.

После этого 3 апреля Чаус был похищен неизвестными в центре Кишинева. Его место нахождения было неизвестно, но он несколько раз выступал с видеообращениями к своей супруге в интернете, в которых заявлял, что его никто не похищал и он находится в безопасности.

30 июля стало известно, что Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Сотрудники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники СБУ "отбили" экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении. Национальное антикоррупционное бюро Украины идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили Чауса, и пыталось остановить их, однако спецслужба игнорировала запрос НАБУ. Чаус был доставлен в Центральное управление СБУ на ул.Владимирской в Киеве.

Позже пресс-центр СБУ сообщил, что Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы. Адвокат экс-судьи сообщил, что Чаус не задержан Службой безопасности Украины, а находится под защитой ведомства.