В СБУ и Нацполиции будут созданы "департаменты войны" для расследования преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ - Венедиктова

"Департаменты войны" аналогичные тому, который работает в Офисе генерального прокурора, будут созданы в Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины для координации расследования преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ, заявляет генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Такие же департаменты, как у нас "департамент войны", будут созданы в СБУ и в Нацполиции. Это важно для того, чтобы у нас была одна линия. И важно также, чтобы мы понимали эту тему и по Иловайской трагедии", - сказала Венедиктова журналистам в пятницу в Киеве.