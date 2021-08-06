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13:50 06.08.2021

В СБУ и Нацполиции будут созданы "департаменты войны" для расследования преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ - Венедиктова

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В СБУ и Нацполиции будут созданы "департаменты войны" для расследования преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ - Венедиктова

"Департаменты войны" аналогичные тому, который работает в Офисе генерального прокурора, будут созданы в Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины для координации расследования преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ, заявляет генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Такие же департаменты, как у нас "департамент войны", будут созданы в СБУ и в Нацполиции. Это важно для того, чтобы у нас была одна линия. И важно также, чтобы мы понимали эту тему и по Иловайской трагедии", - сказала Венедиктова журналистам в пятницу в Киеве.

Теги: #расследования #сбу #агрессия_рф #нацполиция #венедиктова #прокуратура
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