Областная власть должна работать с громадами для организации подвоза жителей отдаленных сел в центры вакцинации - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что областная власть должна работать с территориальными громадами для организации подвоза жителей отдаленных сел в центры вакцинации, сообщает пресс-служба правительства в пятницу.

"Необходимо постоянно разветвлять систему мест для вакцинации, чтобы это было максимально удобно для жителей. Открыть пункты прививок по крайней мере в каждом районе. Областные власти должны более тесно сотрудничать с территориальными громадами для организации подвоза жителей отдаленных сел в центры вакцинации", - сказал Шмыгаль.

В сообщении отмечается, что руководителям областей была поставлена задача в течение недели проехать по областным и районным центрам массовой вакцинации.

"Многие люди в районах не знают о существовании центров массовой вакцинации. Визит главы области поможет проинформировать население и даст дополнительные ресурсы для наращивания количества прививок", - сказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.