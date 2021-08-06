События

13:41 06.08.2021

В Каменец-Подольском ветер сорвал крышу с башни крепости и повредил пристенный корпус

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В Каменец-Подольском ветер сорвал крышу с башни крепости и повредил пристенный корпус

Ночью 5 августа сильные порывы ветра сорвали крышу с Лаской башни Каменец-Подольской крепости, сообщил директор Каменец-Подольского исторического музея-заповедника Александр Заремба.

"Ураган сорвал крышу Лаской башни. Деревянные конструкции накрытия отнесло более чем на 25 метров и бросило на крышу пристенного корпуса, повредив и его крышу", - написал Заремба в соцсети Facebook.

Он отметил, что ночью работники фондов музея, сектора старый замок и других отделов эвакуировали экспонаты, чтобы уберечь их от намокания

"Уже работаем над ликвидацией последствий", - добавил Заремба.

По данным ГУ ГСЧС в Хмельницкой области, ночью на территории Каменец-Подольского района наблюдалось резкое ухудшение погодных условий, сопровождалось сильными порывами ветра (свыше 20 м/с) и проливным дождем. Вследствие непогоды на территории района было повалено более сотни деревьев, сорваны крыши с 5 домов и частных сооружений, а также повреждена крыша на южных вратах Каменец-Подольской крепости.

Спасатели проводят работы по ликвидации последствий непогоды.

Теги: #гсчс #каменец_подольский #ураган
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