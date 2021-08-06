В деле ПриватБанка сколо будет информация по итогам международного поручения – Гришук

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук рассчитывает на получение в ближайшее время информации по результатам международно-правового поручения в деле ПриватБанка.

"Что касается Привата... там есть несколько эпизодов, они являются перспективными. По одному из них идёт выполнение международно-правового поручения. В ближайшее время, надеюсь, получим по нему информацию", - сказал Грищук в пятницу на координационном совещании руководителей правоохранительных органов.