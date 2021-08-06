События

12:51 06.08.2021

До 40 стран примут участие в саммите Крымской платформы в Киеве

2 мин читать
До 40 стран примут участие в саммите Крымской платформы в Киеве

Участие в саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа примут более трех десятков стран, сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Мы не хотим делать прогнозов, но уже сегодня это больше 30 стран. И мы думаем, что до четырех десятков стран у нас будут представлены на разных уровнях во время саммита Крымской платформы", - сказала Джапарова журналистам на учредительном форуме экспертной сети Крымской платформы в Киеве в пятницу.

Замминистра уточнила, что на данный момент немного больше 30 стран подтвердили свое участие в саммите, но есть еще до 10 стран, от которых Украина ждет официального подтверждения об участии.

Джапарова проинформировала, что саммит Крымской платформы будет происходить в конгрессно-выставочном центре "Парковый" и продлится несколько часов. "Он будет состоять из двух частей: официальной и части форума. Первую часть откроет Джамала, которая споет "1944". Мы очень хотим не просто формально подойти к саммиту, чтобы мы просто слушали официальные речи, а для того, чтобы было определенное культурно-художественное сопровождение", - пояснила она.

Джапарова отметила, что после этого состоятся выступления президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, представителя экспертной сети Крымской платформы, а также всех глав делегаций, представляющих страны.

"После этого будет форум. У нас будет четыре панельных дискуссии по разным темам, которые мы определяем по приоритету. То есть лидерская панель, где высокие представители тоже будут иметь возможность выступать… Мы хотим, чтобы в "Парковом" не просто были стены, а чтобы там был ряд интерактивных возможностей погрузиться в то, что сегодня есть Крым, через культуру и искусство", - сказала Джапарова.

Теги: #крым #крымская_платформа #джапарова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:11 06.08.2021
Общее количество участников Крымской платформы возросло до 33 - Кулеба

Общее количество участников Крымской платформы возросло до 33 - Кулеба

12:18 06.08.2021
Посол Великобритании: Нормализация отношений с РФ невозможна, пока та продолжает оккупацию территории Украины

Посол Великобритании: Нормализация отношений с РФ невозможна, пока та продолжает оккупацию территории Украины

11:34 06.08.2021
США поддерживают Крымскую платформу и будут сотрудничать с правительством Украины для ее поддержки - Кристина Квин

США поддерживают Крымскую платформу и будут сотрудничать с правительством Украины для ее поддержки - Кристина Квин

09:45 06.08.2021
Полиция и СБУ разоблачили граждан Украины, которые наладили схему оздоровления боевиков НВФ и военнослужащих РФ в Крыму

Полиция и СБУ разоблачили граждан Украины, которые наладили схему оздоровления боевиков НВФ и военнослужащих РФ в Крыму

20:13 05.08.2021
Зеленский отметил важность предоставления детям в ОРДЛО и Крыму объективной информации об Украине

Зеленский отметил важность предоставления детям в ОРДЛО и Крыму объективной информации об Украине

19:36 05.08.2021
Зеленский понимает, что на временно оккупированных территориях будет опасно отмечать День независимости Украины

Зеленский понимает, что на временно оккупированных территориях будет опасно отмечать День независимости Украины

14:35 05.08.2021
Украинца Ильвера Аметова в оккупированном Крыму приговорили к 8 месяцам ограничения свободы

Украинца Ильвера Аметова в оккупированном Крыму приговорили к 8 месяцам ограничения свободы

14:33 05.08.2021
Суд наложил арест на 13 самолетов российской авиакомпании – прокуратура Крыма

Суд наложил арест на 13 самолетов российской авиакомпании – прокуратура Крыма

08:46 04.08.2021
Денисова призвала генконсула Украины в Ростове-на-Дону и правозащитные организации посетить судебные заседания по "делу Ильвера Аметова" и "делу Хизб ут-Тахрир"

Денисова призвала генконсула Украины в Ростове-на-Дону и правозащитные организации посетить судебные заседания по "делу Ильвера Аметова" и "делу Хизб ут-Тахрир"

11:36 03.08.2021
МИД прилагает много усилий для развития бренда "Ukraine Now" - Джапарова

МИД прилагает много усилий для развития бренда "Ukraine Now" - Джапарова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Крищенко выполняет свои обязанности, решение о его отставке не принято - глава Нацполиции

В Каменец-Подольском ветер сорвал крышу с башни крепости и повредил пристенный корпус

Посол Великобритании: Нормализация отношений с РФ невозможна, пока та продолжает оккупацию территории Украины

Сытник: решение ВАКС об отмене заочного ареста Дубилета ударило по расследованию дела ПриватБанка

В Украине за сутки зафиксирован 1 081 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровело 478 человек, 16 летальных случаев – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

В СБУ и Нацполиции будут созданы "департаменты войны" для расследования преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ - Венедиктова

Крищенко выполняет свои обязанности, решение о его отставке не принято - глава Нацполиции

Областная власть должна работать с громадами для организации подвоза жителей отдаленных сел в центры вакцинации - Шмыгаль

В Каменец-Подольском ветер сорвал крышу с башни крепости и повредил пристенный корпус

Зеленский подписал закон об особенностях предоставления электронных публичных услуг

Дело гибели Шишова может быть политизировано, мы не должны быть втянуты в геополитику - Венедиктова

В деле ПриватБанка сколо будет информация по итогам международного поручения – Гришук

Скоростные электропоезда от Черкасс в Киев будут запущены в 2021 г. - Шмыгаль

Данилюк подал иск в ОАСК к комиссии по отбору главы БЭБ и требует запретить дальнейшие этапы конкурса - юркомпания

Израильские военные отвечают огнем на пуски ракет из Ливана по Израилю

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА