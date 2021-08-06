До 40 стран примут участие в саммите Крымской платформы в Киеве

Участие в саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа примут более трех десятков стран, сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Мы не хотим делать прогнозов, но уже сегодня это больше 30 стран. И мы думаем, что до четырех десятков стран у нас будут представлены на разных уровнях во время саммита Крымской платформы", - сказала Джапарова журналистам на учредительном форуме экспертной сети Крымской платформы в Киеве в пятницу.

Замминистра уточнила, что на данный момент немного больше 30 стран подтвердили свое участие в саммите, но есть еще до 10 стран, от которых Украина ждет официального подтверждения об участии.

Джапарова проинформировала, что саммит Крымской платформы будет происходить в конгрессно-выставочном центре "Парковый" и продлится несколько часов. "Он будет состоять из двух частей: официальной и части форума. Первую часть откроет Джамала, которая споет "1944". Мы очень хотим не просто формально подойти к саммиту, чтобы мы просто слушали официальные речи, а для того, чтобы было определенное культурно-художественное сопровождение", - пояснила она.

Джапарова отметила, что после этого состоятся выступления президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, представителя экспертной сети Крымской платформы, а также всех глав делегаций, представляющих страны.

"После этого будет форум. У нас будет четыре панельных дискуссии по разным темам, которые мы определяем по приоритету. То есть лидерская панель, где высокие представители тоже будут иметь возможность выступать… Мы хотим, чтобы в "Парковом" не просто были стены, а чтобы там был ряд интерактивных возможностей погрузиться в то, что сегодня есть Крым, через культуру и искусство", - сказала Джапарова.