Скоростные электропоезда от Черкасс в Киев будут запущены в 2021 г. - Шмыгаль

Скоростные электропоезда из Черкасс в Киев будут запущены в 2021 году в связи с электрификацией железной дороги до ст. Т. Шевченко в Смеле, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

"В этом году благодаря модернизации и электрификации железной дороги от г. Черкассы до ст. Т. Шевченко в г. Смела общей протяженностью 30 км, будут запущены скоростные электропоезда от Черкасс в столицу со временем в пути 2 ч. 30 мин", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Премьер подчеркнул, что электрификация этого участка - исторический момент, ведь только два города - Черкассы и Житомир - до сих пор были лишены железнодорожного сообщения с подавляющим большинством регионов Украины.

Благодаря электрификации железной дороги от Черкасс до ст. Т. Шевченко жители области получат качественно новое пригородное сообщение с областным центром. Шмыгаль также сообщил, что в планах на последующие годы предусмотрено продление электрификации от Черкасс до станции Гребенка общей протяженностью 90 км.

Кроме того, сообщается, что из Черкасс будут запущены ежедневные поезда в соседний областной центр - Кропивницкий, а также можно будет запустить дневной скоростной поезд сообщением Харьков - Черкассы - Львов, который будет проходить также через Полтаву, Белую Церковь, Винницу, Хмельницкий и Тернополь.