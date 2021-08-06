Глава МВД: рынок земли - один из главных коррупционных вызовов

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подчёркивает необходимость обеспечения работы рынка земли без коррупционных рисков.

"У нас открылся и продолжает открываться рынок земли. Это один из вызовов, который перед всеми нами: мы понимаем, что мы должны обеспечить его (рынка земли - ИФ) функционирование без коррупционных рисков", - сказал министр в пятницу на координационном совещании руководителей правоохранительных органов.

Он подчеркнул, что "очевиден интерес организованной преступности к рынку земли". "Мы должны... не допустить ни в коем случае симбиоз коррупции оргпреступности в этой сфере", - добавил Монастырский.