Сытник: без запуска профессионального и честного ВСП ответственности за коррупцию не будет

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артём Сытник заявляет о необходимости перезапуска Высшего совета правосудия (ВСП) как залога судебных приговоров коррупционерам.

"Без формирования и запуска действительно прозрачного, честного ВСП, который будет надлежащим образом оценивать работу судей, а не исходить из того, какой субъект проходит по делу,.. не будет результата в виде надлежащей судебной репрессии за совершение коррупционных преступлений", - сказал Сытник в пятницу в Киеве на координационном совещании руководителей правоохранительных органов.