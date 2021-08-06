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12:27 06.08.2021

Сытник: без запуска профессионального и честного ВСП ответственности за коррупцию не будет

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Сытник: без запуска профессионального и честного ВСП ответственности за коррупцию не будет

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артём Сытник заявляет о необходимости перезапуска Высшего совета правосудия (ВСП) как залога судебных приговоров коррупционерам.

"Без формирования и запуска действительно прозрачного, честного ВСП, который будет надлежащим образом оценивать работу судей, а не исходить из того, какой субъект проходит по делу,.. не будет результата в виде надлежащей судебной репрессии за совершение коррупционных преступлений", - сказал Сытник в пятницу в Киеве на координационном совещании руководителей правоохранительных органов.

Теги: #набу #сытник #коррупция #всп
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