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12:18 06.08.2021

Посол Великобритании: Нормализация отношений с РФ невозможна, пока та продолжает оккупацию территории Украины

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Посол Великобритании: Нормализация отношений с РФ невозможна, пока та продолжает оккупацию территории Украины

Возвращение к нормальным отношениям с РФ невозможно, пока она продолжает дестабилизировать Украину и захватывать ее территорию, заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Украина продолжает платить высокую цену за свою смелость, за то, что решилась воспользоваться своим суверенным правом повернуться лицом к Западу. Россия должна уважать независимость и территориальную целостность Украины. Возвращение к нормальным отношениям невозможно, пока Россия продолжает дестабилизировать Украину и захватывать ее территорию", - сказала Симмонс на учредительном форуме экспертной сети Крымской платформы в Киеве в пятницу.

Она заверила, что Великобритания будет пытаться усиливать решительность международного сообщества и прикладывать усилия, чтобы вопрос Крыма постоянно оставался в фокусе.

"Великобритания остается преданным партнером Украины, решительно защищая ее суверенитет, независимость и территориальную целостность. Действия России в 2014 году невозможно оправдать. Россия силой захватила территорию суверенной Украины, грубо нарушая права украинцев, а также ряд своих международных обязательств. Наша позиция четкая: мы не признаем, не будем признавать незаконную аннексию Крыма Россией. Сейчас необходимо продолжать осуществлять международное давление на Россию за ее действия в 2014 году и за то, что происходило в Крыму с того времени", - указала посол.

Симмонс подчеркнула, что незаконная аннексия Крыма поставила значительные вызовы перед Украиной и перед общей системой евроатлантической безопасности.

"Международное сообщество должно продолжать противостоять этим вызовам. Мы должны показать России, что не будем терпеть ее кричащего неуважения к международному порядку. Нам надо убедиться, что Россия несет ответственность за ужасные нарушения прав человека и уничтожение окружающей среды на полуострове. Права жителей Крыма должны быть защищены", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что необходимо всегда напоминать миру, что Крым - это Украина и всегда будет Украиной.

"Именно потому Великобритания приветствует активные усилия Украины по инициативе международная Крымская платформа", - добавила Симмонс.

Теги: #крым #великобритания #агрессия_рф #симмонс
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