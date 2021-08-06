События

12:04 06.08.2021

В Украине на выходных будет тепло, местами пройдут дожди

2 мин читать
В Украине на выходных будет тепло, местами пройдут дожди

В ближайшие сутки, 7 августа, погоду большей части территории Украины будет определять влажная и теплая, на юго-востоке - жаркая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в Украине, кроме запада и юго-востока, а днем на Левобережье кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный с переходом в западных и северных областях на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18° (на западе местами 10-12°), днем 23-28°; в южных, восточных, Днепропетровской областях и Крыму ночью 17-22°, днем 27-32°, в Луганской области до 35°.

В Киеве в ночь на субботу небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 августа самая высокая температура была зафиксирована на отметке 38,0 градусов тепла в 2010 году, а самая низкая – на отметке 8,7 градусов выше ноля в 1923 году.

В воскресенье, 8 августа, в восточных областях, ночью и в Приазовье и Крыму местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 24-29°; на юге и востоке страны ночью 16-21°, днем 29-35°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 26-28°.

6 августа на 8.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 24-29°, в Днепре в пределах Киева 24°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:10 06.08.2021
В западных областях Украины ожидается подъем уровня воды в реках – ГСЧС

В западных областях Украины ожидается подъем уровня воды в реках – ГСЧС

16:04 05.08.2021
В Украине ожидаются грозовые ливни и усиление ветра до 15-24 м/с

В Украине ожидаются грозовые ливни и усиление ветра до 15-24 м/с

12:33 05.08.2021
В юго-восточных регионах Украины ожидается сухая и жаркая погода, на остальной территории – дожди, град и шквалы

В юго-восточных регионах Украины ожидается сухая и жаркая погода, на остальной территории – дожди, град и шквалы

12:23 04.08.2021
На северо-западе Украины в ближайшие сутки ожидаются дожди и грозы

На северо-западе Украины в ближайшие сутки ожидаются дожди и грозы

15:51 03.08.2021
Море возле курортов Украины прогрелось до +24…+27 °С

Море возле курортов Украины прогрелось до +24…+27 °С

11:52 03.08.2021
В Украине ожидается теплая и сухая погода, местами кратковременные дожди с грозами

В Украине ожидается теплая и сухая погода, местами кратковременные дожди с грозами

12:35 02.08.2021
В ближайшие дни жара спадет по всей Украине, кроме юго-запада

В ближайшие дни жара спадет по всей Украине, кроме юго-запада

13:07 01.08.2021
Начало недели принесет в Украину дожди с грозами

Начало недели принесет в Украину дожди с грозами

15:36 31.07.2021
Август в западных областях Украины начнется с гроз и шквалов

Август в западных областях Украины начнется с гроз и шквалов

11:02 31.07.2021
В Украине в ближайшие дни сохранится жаркая погода

В Украине в ближайшие дни сохранится жаркая погода

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Посол Великобритании: Нормализация отношений с РФ невозможна, пока та продолжает оккупацию территории Украины

Сытник: решение ВАКС об отмене заочного ареста Дубилета ударило по расследованию дела ПриватБанка

В Украине за сутки зафиксирован 1 081 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровело 478 человек, 16 летальных случаев – Минздрав

Из-за непогоды обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях Украины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины

ПОСЛЕДНЕЕ

Израильские военные отвечают огнем на пуски ракет из Ливана по Израилю

Глава МВД: рынок земли - один из главных коррупционных вызовов

Сытник: без запуска профессионального и честного ВСП ответственности за коррупцию не будет

Посол Великобритании: Нормализация отношений с РФ невозможна, пока та продолжает оккупацию территории Украины

Сытник: решение ВАКС об отмене заочного ареста Дубилета ударило по расследованию дела ПриватБанка

К сведению: о церемонии прощании с Евгением Марчуком

В Киеве 7-13 августа пройдут учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов теробороны

В аэропорту Львова в субботу откроется центр вакцинации от Covid-19 – ОГА

СБУ задержала участницу ИГ в Киеве, которую искал Интерпол

ГАРТ вводит "знак безопасности" для отелей в Украине, персонал которых полностью вакцинирован

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА