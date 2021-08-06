В Украине на выходных будет тепло, местами пройдут дожди

В ближайшие сутки, 7 августа, погоду большей части территории Украины будет определять влажная и теплая, на юго-востоке - жаркая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в Украине, кроме запада и юго-востока, а днем на Левобережье кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный с переходом в западных и северных областях на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18° (на западе местами 10-12°), днем 23-28°; в южных, восточных, Днепропетровской областях и Крыму ночью 17-22°, днем 27-32°, в Луганской области до 35°.

В Киеве в ночь на субботу небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 августа самая высокая температура была зафиксирована на отметке 38,0 градусов тепла в 2010 году, а самая низкая – на отметке 8,7 градусов выше ноля в 1923 году.

В воскресенье, 8 августа, в восточных областях, ночью и в Приазовье и Крыму местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 24-29°; на юге и востоке страны ночью 16-21°, днем 29-35°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 26-28°.

6 августа на 8.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 24-29°, в Днепре в пределах Киева 24°.