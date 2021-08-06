События

10:32 06.08.2021

СБУ задержала участницу ИГ в Киеве, которую искал Интерпол

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СБУ задержала участницу ИГ в Киеве, которую искал Интерпол

Служба безопасности Украины задержала в Киеве участницу международной террористической организации, которая находилась в розыске по линии Интерпола.

Как сообщается на сайте Службы безопасности Украины, злоумышленница - гражданка одной из стран Центральной Азии и является активной участницей террористической организации "«Исламское государство" (ИГ). На своей родине женщина вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии. Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, она на основании представления заведомо ложных сведений получила вид на жительство.

Суд применил к задержанной меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

 

Теги: #сбу #интерпол #иг
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