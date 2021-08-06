СБУ задержала участницу ИГ в Киеве, которую искал Интерпол

Служба безопасности Украины задержала в Киеве участницу международной террористической организации, которая находилась в розыске по линии Интерпола.

Как сообщается на сайте Службы безопасности Украины, злоумышленница - гражданка одной из стран Центральной Азии и является активной участницей террористической организации "«Исламское государство" (ИГ). На своей родине женщина вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии. Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, она на основании представления заведомо ложных сведений получила вид на жительство.

Суд применил к задержанной меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.