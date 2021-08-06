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09:59 06.08.2021

ГАРТ вводит "знак безопасности" для отелей в Украине, персонал которых полностью вакцинирован

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ГАРТ вводит "знак безопасности" для отелей в Украине, персонал которых полностью вакцинирован

Государственное агентство развития туризма (ГАРТ) рекомендует отелям принять меры по вакцинации персонала против COVІD–19 в ближайшее время. Отелям, чей персонал полностью вакцинирован, будет предоставлен "знак безопасности", сообщила глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив агентству "Интерфакс-Украина".

"Для организации вакцинации уполномоченным лицом отеля должна быть предоставлена в ГАРТ информация (месторасположение отеля, количество сотрудников на вакцинацию, контактное лицо). Эту информацию мы будем передавать Минздраву для обеспечения приоритетной вакцинации туротрасли", - сообщила Олеськив.

Глава ГАРТ отметила, что после вакцинации всего персонала отеля, им будет предоставлено подтверждение в виде наклейки "Знак безопасности", а данные об этом будут внесены в список отелей ГАРТ, персонал которых полностью вакцинирован.

"Список таких отелей будет обнародован на официальном сайте ГАРТ", - сообщила Олеськив.

Теги: #недвижимость #отели #туризм #коронавирус #гарт #вакцинация
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