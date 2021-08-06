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09:45 06.08.2021

Полиция и СБУ разоблачили граждан Украины, которые наладили схему оздоровления боевиков НВФ и военнослужащих РФ в Крыму

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Полиция и СБУ разоблачили граждан Украины, которые наладили схему оздоровления боевиков НВФ и военнослужащих РФ в Крыму

Сотрудники полиции Киева совместно со Службой безопасности Украины разоблачили группу граждан Украины, которые организовали организовали в аннексированном городе Саки предоставление санаторно-курортных услуг, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Полученные средства легализовались в Украине через конвертационные центры, рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"Деньги сообщники переправляли на территорию Украины, а затем с помощью конвертационных центров снимали наличные и легализовали путем проведения финансовых операций по купле-продаже облигаций внутреннего государственного займа с использованием финансовых и страховых компаний. Во время обысков в Киеве изъята документация, печати, штампы, оттиски, электронные файлы с перепиской с сообщниками из Автономной республики Крым, а также другие предметы, подтверждающие их противоправную деятельность", - сообщил Крищенко.

Организатору, уроженцу города Днепр, 1984 года рождения, и его сообщнице, уроженке Киевской области, 1986 года рождения, сообщается о подозрении по ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 28 и ст. 220-2 (фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения) Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного расследования будет установлен полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Теги: #крым #конвертцентры #мвд
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