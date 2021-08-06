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09:31 06.08.2021

Группа хакеров выложила данные 1 млн кредитных карт, CNBC называет ее российской

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Группа хакеров выложила данные 1 млн кредитных карт, CNBC называет ее российской

Группировка хакеров All World Cards выложила в сеть данные 1 млн кредитных карт, сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков компании Q6, работающей в сфере кибербезопасности. Как утверждает телеканал, эта группа является российской.

По оценкам специалистов Q6, данные карт граждан США и других стран были выложены на форуме в используемом преступными группировками сегменте интернета DarkNeT. Отмечается, что информация о кредитных картах предлагается другим киберпреступникам для совершения мошеннических транзакций.

Кибербезопасность и кибермошенничество стали одной из важнейших тем переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Главы государств договорились среди прочего о контактах между спецслужбами с целью противодействия киберугрозам.

По кибербезопасности контакты идут, что является плюсом, говорил в конце июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В свою очередь глава ЦРУ Уильям Бернс примерно в то же время высказал мнение, что действия властей России против хакеров, атакующих американские компании, продемонстрируют, насколько серьезно они относятся к вопросу кибербезопасности. "Справедливая отправная позиция, как всегда, скептически относиться к этим вопросам, к способности российского правительства действовать по этим вопросам. Но я думаю, что это действительно важный тест на серьезность для российского руководства", - заявил глава ЦРУ.

Теги: #кредитные_карты #рф #хакеры #сша #кибербезопасность
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