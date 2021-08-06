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09:10 06.08.2021

В западных областях Украины ожидается подъем уровня воды в реках – ГСЧС

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В западных областях Украины ожидается подъем уровня воды в реках – ГСЧС

В ближайшие двое суток в западных областях Украины ожидаются подъемы уровней воды реках бассейнов Сяна, Днестра, Прута и Серета, сообщили в ГСЧС.

"В связи с осадками, ожидаются подъемы уровней воды над уровнями на 8:00 5 августа: в течение 6 августа на реках Закарпатской области на 0,3-0,8 м, реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3 - 1,3 м; 6 и 7 августа реках бассейнов Прута и Серета и левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) на 0,2-1,0 м, без негативных последствий", – сообщили в ведомстве в пятницу утром, со ссылкой на Укргидрометцентр.

Спасатели подчеркнули, что в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока с затоплением пониженных мест в населенных пунктах, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней почвы (уровень опасности оранжевый).

Теги: #гсчс #погода
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