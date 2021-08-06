Китай запустил на орбиту телекоммуникационный спутник

Китай успешно вывел на орбиту Земли телекоммуникационный спутник "Чжунсин-2Е" с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3В", сообщает агентство Синьхуа.

"6 августа в 0:30 (по Пекинскому времени) с космодрома Сичан (провинция Сычуань) был осуществлён запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3В" для выведения спутника Чжунсин-2Е. Спутник успешно вышел на запланированную орбиту, пуск был признан полностью успешным", - говорится в сообщении.

Спутники серии "Чжунсин" обеспечивают работу радио и телетрансляций на территории Китая.

Это 383-й пуск для ракеты-носителя серии "Чанчжэн" и 28-й космический запуск Китая в этом году.