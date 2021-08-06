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08:44 06.08.2021

Авиация ГСЧС Украины за сутки осуществила 9 сбросов воды при тушении масштабных лесных пожаров в Турции

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Авиация ГСЧС Украины за сутки осуществила 9 сбросов воды при тушении масштабных лесных пожаров в Турции

Авиация ГСЧС Украины, направленная в помощь Турции для тушения масштабных лесных пожаров, за минувшие сутки осуществила 9 сбросов воды (72 т), сообщили в ГСЧС.

"В течение 5 августа авиацией ГСЧС (два самолета АН-32П) проводились работы по тушению пожаров на территории провинции Анталия Турецкой Республики, во время которых было осуществлено 9 сбросов воды (72 т)", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

Подчеркивается, что всего с начала работ осуществлено 80 сбросов воды (640 т).

Как сообщалось, 28 июля вблизи г.Манавгат (провинция Анталия) вспыхнули лесные пожары, которые распространились на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла.

Для помощи турецким пожарным Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой опытных специалистов в составе 14 человек.

Первые два сброса воды пожарными самолетами ГСЧС Украины были произведены уже 30 июля.

Теги: #пожары #помощь #турция
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