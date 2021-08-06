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08:18 06.08.2021

В Украине за сутки зафиксирован 1 081 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровело 478 человек, 16 летальных случаев – Минздрав

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В Украине за сутки зафиксирован 1 081 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровело 478 человек, 16 летальных случаев – Минздрав

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксирован 1 081 новый случай заболевания COVID-19, выздоровело 478 человек, 16 летальных случаев, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 5 августа 2021 в Украине зафиксировано 1081 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 74, медработников - 32). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 516 человек, летальных случаев – 16, выздоровели - 478 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 5 августа сообщалось о 1 052 новых случаях заболевания COVID-19, 4 августа сообщалось о 984 новых случаев заболевания, 3 августа за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 августа сообщалось о 265 новых случаях инфицирования коронавирусом, 1 августа сообщалось о 484 новых подтвержденных случая COVID-19, 31 июля за сутки зафиксировано 916 новых случаев заболевания СOVID-19, 30 июля сообщалось о 962 новых случаях инфицирования коронавирусом, 29 июля за сутки зафиксировано 846 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 257 478 человек, выздоровели 2 189 293 человека, летальных случаев - 53 065.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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