За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе осуществили 9 обстрелов и использовали БПЛА с пересечением линии разграничения, был обстрелян н.п. Красногоровка, в результате чего тяжелое ранение получил местный житель. С начала текущих суток нарушений режима тишины не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 5 августа, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня… Боевых потерь среди наших защитников нет", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

В информации подчеркивается, что противник из противотанковых орудий осуществлял обстрел населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела был тяжело ранен местный житель, повреждено жилое пятиэтажное здание и гражданский автомобиль.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Противник обстреливал украинские позиции из артиллерийских систем 122-го калибра, станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"По состоянию на 7:00 утра, 6 августа, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – констатировали в штабе.