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07:13 06.08.2021

6 августа: Какой сегодня праздник, приметы и запреты

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6 августа: Какой сегодня праздник, приметы и запреты

Международный день "Врачи мира за мир" вот уже более 70 лет отмечают 6 августа. Дата выбрана не случайно, так как 6 августа 1945 года на японский город Хиросима была сброшена атомная бомба. В этот день врачи планеты солидарно призывают политиков положить конец войнам, прекратить убийства и кровопролитие, вспомнить о гуманизме и милосердии.

6 августа - Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День Хиросимы).

Православная церковь отмечает День памяти благоверных князей Бориса и Глеба. Дети равноапостольного князя Владимира стали первыми правителями, которых церковь причислила к лику святых. Святые были убиты по решению старшего брата, приняв мученическую смерть.

Традиции и обряды: В этот день не рекомендуется утруждать себя домашними обязанностями и работать до вечера на огороде. Зато хорошей традицией является приготовление пирогов, которые можно разделить соседями. Также можно заниматься сбором ягод для компота. А еще наши предки заготавливали опавшие ветви, чтобы потом сделать из них веники.

На Бориса и Глеба с помощью ягод гадали на любовь: попадется кислая - человека измучат непростые взаимоотношения, а сладкая предсказывает счастливую любовь.

Католическая церковь празднует Преображение Господне. Этот праздник, полное название которого Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, связан с таинственными изменениями, описанными в Евангелии. Там говорится, что в конце своего земного пути Иисуса Христа признался апостолам, что его долг - пострадать за людей, умереть на Кресте и воскреснуть.

Народные приметы на 6 августа:

Какая погода в этот день, такой она будет во второй половине августа; чайки на воду часто садятся - к дождю; дождь утром - на погожий и ясный день; тепло и солнечно - зима будет холодной; мухи с утра жужжат - к солнечной погоде; если мух не слышно, то будет дождь; южный ветер - к ненастью; цыплята к курице жмутся - к затяжным дождям; роса до полудня - будет гроза; если полная Луна - нельзя рубить лес для строительства дома.

Что не рекомендуют делать 6 августа:

В этот день из уважения к святым наши предки старались не браться за полевые работы. Существует поверье, что 6 августа гроза стог сена печет. Есть и поговорка: "На Глеба и Бориса за хлеб не берись". Сегодня день лучше посвятить время молитве или медитации.

Советы астрологов:

Астрологи советуют в этот день делать все по собственному разумению, хотя к мнению других людей тоже можно прислушиваться. Человека могут охватить лень, пассивность и равнодушие. Чтобы подобного не произошло, необходимо загрузить себя умственной работой.

У кого именины 6 августа?

Именины сегодня празднуют Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Илларион, Николай, Роман, Ян, Кристина.

Теги: #именины #приметы #праздник #6августа
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