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04:47 06.08.2021

Власти Италии с сентября расширяют спектр действия сертификатов о вакцинации от COVID-19

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Власти Италии с сентября расширяют спектр действия сертификатов о вакцинации от COVID-19

Правительство Италии решило с 1 сентября 2021 года начать шире применять сертификаты Green Pass, чтобы эффективнее противостоять коронавирусной инфекции, сообщает телеканал TGcom24.

Эти сертификаты будет необходимо предъявлять на самолетах, поездах, паромах, автобусах в тех случаях, когда речь идет о передвижениях из одной области Италии в другую.

Также этот документ потребуется студентам для посещения занятий в университетах. Указ правительства также предусматривает необходимость вакцинации всего персонала в учебных заведениях. Итальянским школьникам сертификаты, при этом, не требуются.

Ранее власти распространили действие Green Pass на бассейны, спортзалы, кино, стадионы, театры. Этот сертификат содержит информацию либо о вакцинации, либо о перенесенном COVID-19 или о сделанном недавно тесте на коронавирус.

Теги: #италия #сертификаты #коронавирус
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