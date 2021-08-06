Зеленский распорядился помочь Греции в тушении лесных пожаров

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу перед правительством отправить 100 украинских пожарников в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров.

"Я поставил задачу правительству Украины помочь Греции в преодолении разрушительных пожаров в некоторых частях страны. В пятницу Кабинет Министров должен принять решение об отправке в Грецию на помощь 100 наших опытных пожарных с необходимым оборудованием", – написал глава государства в своем аккаунте в Твиттер в ночь на пятницу.