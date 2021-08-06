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02:03 06.08.2021

Пожары продолжают бушевать в Греции

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Пожары продолжают бушевать в Греции

Лесные пожары в Греции продолжают бушевать и угрожают историческому и культурному наследию страны, сообщает агентство Associated Press (AP).

"Наш приоритет - защита человеческой жизни, уже после этого идут защита собственности, природы и важнейшей инфраструктуры. К сожалению, в таких условиях достижение всех этих целей одновременно просто невозможно", - заявил в четверг премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телевизионном обращении.

К вечеру четверга лесные пожары разрушили несколько домов к северу от столицы страны Афин. По словам правительства, пожар угрожал электроснабжению некоторых районов столицы.

Пожар также приблизился ко дворцу Татой - бывшему загородному дворцу греческих монархов, а также к Древней Олимпии - месту, где зажигают олимпийский огонь.

В районе Афин, в центральной Греции, на острове Эвбея и недалеко от Древней Олимпии функционируют вертолеты и сбрасывающие воду самолеты, направленные греческими военными и странами Евросоюза. Десятки деревень и поселений эвакуировали.

Власти Греции и ЕС назвали пожары последствиями изменения климата.

Лесные пожары также бушуют в Турции, Италии и Северной Македонии.

Теги: #пожары #греция #обстановка
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