Власти Квебека планируют ввести "паспорт вакцинации"

Власти канадской провинции Квебек намерены ввести "паспорт вакцинации" в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщило агентство Associated Press в четверг.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего отметил, что для лиц, полностью прошедших вакцинацию, будет действовать "ряд определенных привилегий".

Он добавил, что цель введения таких паспортов в том, чтобы получившие обе дозы вакцины от COVID-19 жители "могли вести практически нормальную жизнь".

Ожидается, что в ближайшие дни будет объявлено о том, как именно будут применяться данные документы.

Суточный прирост новых случаев коронавируса в Квебеке за последнюю неделю составлял в среднем 160 случаев, тогда как неделю ранее этот показатель равнялся 84 случаям.

За время пандемии в Канаде выявили около 1,4 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 26 тыс. человек скончались от последствий COVID-19.