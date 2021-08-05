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20:45 05.08.2021

Конституционный совет Франции одобрил законопроект о "санитарных пропусках"

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Конституционный совет Франции одобрил законопроект о "санитарных пропусках"

Конституционный совет Франции в четверг одобрил законопроект о расширении зоны применения "санитарных пропусков", в том числе для посещения ресторанов и поездок на поездах и самолетах внутри страны, сообщают французские СМИ.

Этот законопроект, предусматривающий, в частности, обязательную вакцинацию сотрудников медицинских учреждений, ранее был одобрен обеими палатами французского парламента.

Именно Конституционный совет был последней инстанцией, у которой была реальная возможность помешать одобрению запланированных правительством мер.

Отмечается, что Конституционный совет также дал разрешение на применение пропусков в торговых центрах, если "уровень риска заражения" в том или ином регионе оправдывает подобную меру.

Правительство Франции планирует, что закон вступит в силу с 9 августа. В этом случае во Франции нужно будет предъявлять "санитарный паспорт", в частности, при посещении ресторанов, кафе, в транспорте (за исключением городского общественного транспорта). В "паспортах" должно быть указано, что человек либо вакцинирован от COVID-19, либо недавно сдал отрицательный тест на коронавирус.

Этот законопроект вызвал широкую волну недовольства во Франции и массовые протесты во многих городах страны. Противники данной инициативы считают, что власти нарушают базовые права не прошедших вакцинацию граждан, ограничивая их передвижения. Во французской оппозиции считают, что правительству, как минимум, следовало повременить с новыми ограничениями.

В правительстве Франции убеждены, что расширение применения "санитарных паспортов" позволит эффективнее бороться с COVID-19.

Теги: #совет #коронавирус #франция #пропуска
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