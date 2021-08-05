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20:26 05.08.2021

Семья Патаркацишвили продала телекомпанию "Имеди" за $30 млн

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Семья Патаркацишвили продала телекомпанию "Имеди" за $30 млн

Семья покойного грузинского миллиардера и политика Бадри Патаркацишвили сообщила, что передала право собственности на телекомпанию "Имеди", один из ведущих проправительственных телеканалов Грузии, международной компании Honeywell Partners, управляющим в которой является бизнес-партнер семьи, гражданин США Ираклий Рухадзе.

"Сообщаем, что наша семья передала право собственности на телекомпанию "Имеди" компании, контролируемой Honnewell Partners. Сделка была завершена в августе 2021 года, ей предшествовало одобрение Национальной комиссии по коммуникациям Грузии", - говорится в заявлении, распространенном в четверг семьей Патаркацишвили.

Согласно условиям сделки, 100% акций Georgian Media Production Group, владеющей холдингом Imedi Media Holding Georgian Media Production Group, были переданы Media Finance Group BV, входящей в группу компаний Honeywell Partners In". Стоимость сделки составила $30 млн.

Семья Патаркацишвили отмечает, что одной из главных причин продажи телекомпании стало то, что последние годы они живут за пределами Грузии.

Портфели Hunnewell Partners в Грузии представлены такими известными компаниями, как крупнейший в Грузии оператор сотовой связи MagtiСom, Руставский металлургический завод, Heidelberg Cement Georgia, Liberty Bank и IDS Borjomi.

Телекомпания "Имеди" была создана Патаркацишвили в 2003 году, и в свое время была ведущим оппозиционным телеканалом в Грузии. Придя в 2007 году в политику, он передал акции "Имеди" в управление компании News Corporation Руперта Мердока. В ноябре 2007 года, после разгона в Тбилиси акции протеста, в телекомпанию ворвался спецназ, после чего она временно прекратила вещание.

Патаркацишвили умер в феврале 2008 года в Лондоне от сердечного приступа. После его смерти ожидалось, что "Имеди" перейдет под контроль его вдовы Инны Гудавадзе. Однако свои права на телекомпанию неожиданно предъявил сводный брат покойного Джозеф Кей, после чего в результате различных сделок телекомпания перешла под контроль Georgia Media Production Group.

Вскоре после парламентских выборов в октябре 2012 года, по итогам которых к власти в Грузии пришла коалиция миллиардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта", было объявлено о том, что в результате договоренности, достигнутой с Georgia Media Production Group, "Имеди" возвращена в собственность семьи Патаркацишвили.

Теги: #телеканал #грузия #продажа #патаркацишвили
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