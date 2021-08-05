Зеленский отметил важность предоставления детям в ОРДЛО и Крыму объективной информации об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал учителей, которые преподают в школах на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, не обращать внимания на представителей оккупационной власти и предоставлять детям объективную информацию об Украине.

"Извините, что я апеллирую к детям, внукам, но я знаю – я сам отец. Я понимаю – надо кормить ребенка. Школа – на ней флаг "ДНР" – ну а где учителю работать? Ну вот учитель идет в эту школу… Ну там вот как-то надо аккуратно преподавать, как-то разговаривать с детьми и как-то не обращать внимания на этих боевиков – да. И каким-то образом помнить, что это дети. И постараться дать им объективную информацию – вот это задача, вот это – информационная победа. И это гораздо важнее любой пули. Это важнее. Вот такие вещи должны люди внутри (временно оккупированных территорий – ИФ) делать", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "Дом" в четверг.