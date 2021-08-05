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19:57 05.08.2021

Зеленский о получении паспортов РФ жителями ОРДЛО: Нельзя оценивать однозначно, бывают вынужденные меры

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Зеленский о получении паспортов РФ жителями ОРДЛО: Нельзя оценивать однозначно, бывают вынужденные меры

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что нельзя оценивать однозначно ситуации, в которых жители оккупированных территорий Донбасса получают паспорта граждан РФ, поскольку это для них могут быть вынужденныой мерой.

"Я считаю, что мы должны понимать, что ситуации бывают разные. Людей нельзя делить по паспорту. Человека нужно совершенно по-другому воспринимать. Есть вынужденные в жизни меры. И мы все, не пройдя через такие испытания, не можем оценить это до конца правильно и адекватно. Я считаю, что в смысле паспортизации говорить о людях сложно. Однозначно оценивать нельзя", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "Дом" в четверг.

"Это не снисходительность моя к таким людям. Это мое сочувствие", - добавил он.

Кроме того, Зеленский призвал украинцев, оценивающих получение паспортов РФ жителями временно оккупированных территорий Донбасса радикально, "относиться к этому здраво, с мудростью" и оценивать ситуацию, в которой оказалась эти люди.

"Нельзя даже в информационном плане кому-то там говорить: "если у тебя там такой-то документ, то ты уже не наш"… Главное, что у тебя в душе. Главное, куда ты украинский (паспорт – ИФ) спрятал. Там (в ОРДЛО – ИФ) опасно. Понимаю. Поэтому мы так просто от людей не откажемся", - сказал глава Украинского государства.

"А что касается России – тут можно говорить просто и оценивать однозначно. Россия, конечно же, нарушает международное право ... Чем эта (в ОРДЛО – ИФ) паспортизация отличается от той, которая была в Крыму? Да ничем. Сначала раздаются паспорта Российской Федерации, а потом они (РФ – ИФ) говорят о защите своего населения … Вот чем это опасно, это первое. А второе – выборы в Госдуму или еще куда. Они садят украинцев с этими паспортами – особенно в коммунальных предприятиях, садиках, школах – в автобусы, вывозят, заставляют их голосовать. Все это рабство какое-то", - добавил Зеленский.

 

Теги: #рф #донбасс #паспортизация
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