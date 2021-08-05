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19:36 05.08.2021

Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в июле сохранился на уровне "очень высокий" из-за небольших осадков и жары – мониторинг

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Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в июле сохранился на уровне "очень высокий" из-за небольших осадков и жары – мониторинг

Уровень загрязнения воздуха в г.Кривой Рог Днепропетровской области в июле текущего года по индексу загрязнения атмосферного воздуха сохранился на уровне "очень высокий" из-за небольшого количества осадков и жаркой погоды, наибольшие загрязнения зафиксированы в Ингулецком районе, сообщается в ежемесячном бюллетене загрязнения атмосферного воздуха за прошлый месяц, обнародованном управлением экологии на сайте Криворожского горисполкома в четверг.

По данным Лаборатории наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (ЛНЗАВ) Кривого Рога, в течение прошлого месяца наблюдалось превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по пыли в 131 случае (50% проб), по формальдегиду - в 71 случаях (14%), фенолу – в восьми случаях (2%), оксиду углерода – в восьми случаях (3%) и диоксиду азота - в шести случаях (2%).

Среднемесячные концентрации диоксида серы, оксида углерода, оксида азота и аммиака на всех пяти постах наблюдений города не превышали санитарно-гигиенические нормы, констатируется в справке. По пыли фиксировалось превышение на всех пяти пунктах наблюдений, по диоксиду азота и формальдегиду – также на всех пяти постах. Кроме того, в Центрально-городском районе наблюдалось превышение ПДК по фенолу в 1,33 раза.

Как сообщалось, в первом квартале 2021 года выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух города остались на уровне аналогичного периода прошлого года и составили 56,26 тыс. тонн. При этом в течение I квартала 2021г промышленными предприятиями "ArcelorMittal Кривой Рог", ООО "Рудомайн", "Южный ГОК", "Центральный ГОК", "Ингулецкий ГОК" и "Северный ГОК" проведено 46 массовых взрывов в карьерах. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при осуществлении массовых взрывов в карьерах за I квартал 2021 составили 663 тонн, в том числе пыли - 575 тонн, оксида углерода - 49 тонн, диоксида азота - 39 тонн.

За счет выполнения предприятиями мероприятий по сокращению выбросов при проведении взрывов удалось предотвратить выбросы в атмосферу 2,4 тыс. тонн загрязняющих веществ.

Ранее начальник управления экологии Светлана Охотникова сообщала агентству "Интерфакс-Украина", что управление первым в Украине создало мониторинговую сеть по наблюдению за состоянием атмосферного воздуха на основании данных лабораторий расположенных в городе предприятий.

Основными источниками загрязнения атмосферы выбросами металлургических предприятий являются коксохимическое, агломерационное, доменное, ферросплавное и сталеплавильное производства. При этом, в частности, коксохимпроизводство загрязняет атмосферу окислами углерода и серы, а также пылью. Аглофабрики выделяют оксиды серы и углерода, а пыль содержит железо и его оксиды, оксиды марганца, магния, фосфора, кремния, кальция, иногда частицы титана, меди, свинца.

Доменное производство характеризуется образованием большого количества доменного газа, содержащего оксиды углерода и серы, водород, азот, некоторые другие газы и большое количество колошниковой пыли, содержащей окислы железа, кремния, марганца, кальция, магния, частицы шихтовых материалов.

Теги: #экология #кривой_рог
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